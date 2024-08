Alzimar da Silva Gomes, de 42 anos, foi enterrado no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu - Renan Areias / Agência O Dia

Alzimar da Silva Gomes, de 42 anos, foi enterrado no Cemitério Municipal de Nova IguaçuRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 19/08/2024 13:44 | Atualizado 19/08/2024 13:50

morto a tiros durante discussão com um vizinho por conta de uma partida de futebol entre crianças. Amigos e familiares se reuniram para a despedida no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Rio - Foi enterrado, na tarde desta segunda-feira (19), o corpo do pintor Alzimar da Silva Gomes, de 42 anos,por conta de uma partida de futebol entre crianças. Amigos e familiares se reuniram para a despedida no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

fotogaleria

De acordo com os parentes, a briga teve início quando o sobrinho da vítima acertou a bola no veículo do rapaz. Ele reclamou e começou a xingar o menino.

A criança retornou para casa e falou com o pai e o tio, que foram tirar satisfação com o vizinho. "As crianças apareceram lá em casa desesperadas falando que esse rapaz tinha ameaçado eles. As crianças pediram desculpa, mas ele continuou xingando e disse que criança abusada tem que matar. Meu esposo e meu cunhado foram lá para conversar com ele, mas tiveram um desentendimento, ele sacou a arma e atirou. Meu esposo conseguiu correr, mas meu cunhado não e ele atirou à queima-roupa", relatou a cunhada do pintor, Bianca Mezine Rodrigues, de 27 anos, ao DIA.

Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investigam o caso. Segundo a corporação, testemunhas estão sendo ouvidas e diligências estão em andamento para localizar o suspeito. Ao DIA, o delegado titular da especializada, Mauro César, informou que ele já foi identificado.