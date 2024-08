A polícia converteu a prisão em flagrante do acusado em preventiva - Reprodução

Publicado 19/08/2024 16:51

Rio - A Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) prendeu em flagrante, na manhã desta segunda-feira (19), um homem acusado de armazenar pornografia infantojuvenil. Edimilson Gonçalves de Paula foi detido em um condomínio na Rua Patagônia, Penha, Zona Norte do Rio.

Os agentes foram até a residência com um mandado de busca e apreensão. Segundo as investigações, Edmilson adquiria e armazenava arquivos contendo cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes. No local, o acusado tentou esconder um pen-drive, mas os policiais encontraram o dispositivo, constatando o armazenamento do material pornográfico.

Na delegacia, Edmilson confessou que tinha o hábito de apagar dos dispositivos o aplicativo em que realizava o download das mídias e o próprio material contendo as cenas de sexo infantojuvenil. Diante das provas, a polícia converteu a prisão em flagrante do acusado em preventiva. Ele foi encaminhado para audiência de custódia.