Carla foi espancada porque não tinha dinheiro para dar aos criminosos - Reprodução

Publicado 07/08/2024 20:05

Rio - Após uma pequena evolução no quadro de saúde, Carla Nunes Camilo de Souza, de 65 anos, voltou a ser entubada nesta quarta-feira (7). Ela luta pela vida desde o dia 23 de julho, quando foi internada em estado gravíssimo no Hospital Geral de Nova Iguaçu após ser espancada por dois criminosos durante um assalto

A família tem acompanhado apreensiva as mudanças no quadro de saúde da vítima há 15 dias. Jorge Nunes, de 37 anos, filho de Carla, contou que há chances dela ter danos permanentes no cérebro. Além disso, a idosa segue com um quadro grave de pneumonia.



"A equipe de neurocirurgia já entende que os danos foram muito extensos no cérebro. E como ela já está sem sedação e sem apresentar esse despertar de consciência, há uma probabilidade de que ela fique com danos permanentes, com a parte do cérebro, que responde para a interação, totalmente comprometida", contou ao Dia.

Conforme o familiar, Carla vinha reagindo bem desde que foi submetida a uma cirurgia na traqueia, na sexta-feira passada (2). A irmã da vítima esteve no Hospital Geral de Nova Iguaçu nesta terça-feira (6) e foi informada de que uma nova tomografia apontou uma evolução em comparação aos últimos exames , o que deu um ar de esperança. Contudo, o novo cenário preocupa o filho.

"Ela precisou voltar para a ventilação mecânica, pois não conseguiu manter o balão de oxigênio apenas. O coração está apertadinho, mas seguindo com nossas correntes de fé para que o melhor seja feito pra ela, para que não sofra", desabafou.

Suspeitos foram presos

A Polícia Civil prendeu, neste fim de semana, os dois homens suspeitos de agredir Carla. O crime aconteceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no último dia 23. Os criminosos, que não tiveram os nomes divulgados, foram localizado após investigações da 56ª DP (Comendador Soares). Contra eles, foram cumpridos os mandados de prisão temporária.



Um deles foi localizado no sábado (3) e o outro envolvido no crime foi detido na sexta-feira (2). De acordo com a polícia, ele foi encontrado na casa da namorada, em Nova Iguaçu. No local, os agentes apreenderam uma motocicleta roubada. A corporação afirmou, ainda, que a companheira do criminoso estava com o celular da vítima.