Fábio e a mulher durante o casamento, momentos antes do atropelamento - Rede Social

Publicado 22/07/2024 08:12 | Atualizado 22/07/2024 08:13

Em entrevista ao programa, o socorrista informou que quando viu o acidente, desceu rapidamente para tentar ajudar. "Peguei o chinelo, uma camiseta, vesti uma bermuda e desci rápido. Ele estava de bruços, não se mexia, não se movimentava. Cheguei perto do corpo dele, e fui verificar, não tinha pulso", disse.Ernesto contou, ainda, que a viúva do fisioterapeuta, Brunha Villarinho, estava muito nervosa e pedia para salvar a vida dele. "No primeiro momento ela falava: "salva meu marido, salva meu marido!" Mas ela estava em choque. Ela não estava tendo noção do que estava acontecendo mesmo. Quando o resgate chegou, que constatou e falou para ela, aí que ela entrou em desespero. Mas até o resgate chegar, ela não tinha noção da gravidade", relembrou.A esposa do socorrista, Magda dos Santos, contou que foi a primeira a ouvir os gritos e a batida. "Eram umas 23h30, eu já estava me preparando para dormir, quando escutei o barulho do motor do carro, o barulho do impacto, aquele estrondo muito forte e um grito. Eu levantei e vi já o corpo no chão e a esposa já correndo em sentido ao marido, que estava no chão", explicou.quando o atropelamento aconteceu. Na ocasião, o casal deixou as malas no hotel CDesign na Avenida Lúcio Costa, altura do Recreio, Zona Oeste, e atravessou para passear no calçadão, quando foi surpreendido pelo veículo.Segundo testemunhas, com o impacto, a vítima invadiu o carro de luxo modelo conversível do influenciador Vitor Vieira Belarmino, de 30 anos. Em seguida, ele e outros quatro ocupantes do veículo retiraram o corpo e fugiram do local. O automóvel foi apreendido em um condomínio da região por agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), que encontraram vestígios de uma taça quebrada e vinho derramado. O, quando a Justiça do Rio expediu um mandado de prisão temporária contra ele pelo crime de homicídio culposo.Em nota, ano momento da colisão. O advogado Gabriel Habib ressaltou, ainda, que o influenciador não estava alcoolizado. A defesa disse que irá provar no inquérito que foi um acidente e que Vitor não teve culpa na morte da vítima. Por fim, o advogado esclareceu que o influenciador não prestou socorro porque ficou em choque e sem reação.