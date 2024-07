Bruna e Fábio Toshiro durante cerimônia de casamento, horas antes do acidente - Rede Social

Publicado 18/07/2024 11:46

Rio - "Eu não consigo rezar, pensar, nada. Você todo cuidadoso, tinha visto o carro". O desabafo é de Bruna Villarinho, mulher de Fábio Toshiro, atropelado e morto na Avenida Lúcio Costa , no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste, no último sábado (13). Os dois tinham acabado de se casar, deixado as malas no hotel e atravessado a via para passear no calçadão, quando foram surpreendidos por um veículo dirigido pelo influenciador Vitor Vieira Belarmino, 30 anos, que é considerado foragido da Justiça.

O casal tinha planos de viajar para o Japão dias depois, em comemoração a lua de mel. Muito abalada, a viúva fez o primeiro desabafo nas redes sociais na segunda-feira (15), em que publicou imagens da cerimônia, em um momento de homenagem à mãe de Toshiro, que faleceu.



"Essas imagens, acho que podem ser um pouco do meu consolo. Uma homenagem para a nossa Almira. Nossas lágrimas de emoção. Nosso olhar. Nosso amor. Nosso grude! E agora, meu amor, você é a minha estrelinha. Você está com a sua mãe, nos iluminando. E tenho certeza que ela já te recebeu de braços abertos. Te amo com toda a minha força", disse.



Na noite de quarta (17), mais uma vez, Bruna homenageou o marido, relembrando o amor que ele tinha pela profissão, a fisioterapia.



"O amor da minha vida, um cara ímpar, dedicado, profissional, responsável e que amava o que fazia.

Investia e cuidava de seus pacientes, como se fosse alguém da família sanguínea. Discreto como ele só! Tinha boca e não falava. Mas era o que tinha o poder da ação, do carisma, de unir os amigos e de fazer bem ao próximo, independente de quem fosse, pois ele falava e dava, o que tinha de melhor dentro daquele coração cheio de amor", lamentou.



Já na manhã desta quinta-feira (18), a viúva publicou uma lembrança dos dois em um avião e comentou a paixão em comum que tinham por viagens.



"Viajantes das horas em que não estávamos trabalhando. Trabalhar para viajar, viajar e depois trabalhar para pagar. Tudo era os nossos sonhos! Mesmo os lugares que já tínhamos ido em outra situação, se o outro quisesse, já virava nossos sonhos e explorávamos como se fosse a primeira vez", explicou.



Bruna ainda descreveu Fábio como seu amor além da vida. "Sua viagem agora, meu amor, é com o Papai do Céu. Eu estou daqui, você daí. Curta a luz, a paz de Deus, e os braços da sua mamãe, a nossa Almira. E quando chegar a hora, do nosso reencontro, vou te abraçar muito, ficar novamente grudada com você e vou querer saber de tudo", finalizou.



Os dois se casaram no Civil no dia 15 de junho. "Todas essas realizações, já foram um sonho! Sonhos os quais, com os joelhos no chão e conversando com Papai do Céu, a gente não pedia só para acontecer, pedíamos para ser do jeito que merecemos! E assim foi realizado", comemorou na ocasião.

Fábio trabalhava no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, e era muito querido pelos colegas de profissão.



Em nota, a unidade de saúde também lamentou o caso. "Colaborador querido do setor de fisioterapia da instituição, tendo se dedicado a recuperação de pacientes internados desde 2013. O Samaritano se solidariza com a esposa, familiares, amigos pessoais e colegas de trabalho de Fábio", disse em comunicado.

Para homenagear a vítima, amigos e familiares organizaram uma missa de sétimo de dia para esta sexta-feira (19) na Paróquia Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, na Zona Sul do Rio.

Relembre o caso

Câmeras de segurança flagraram o momento do atropelamento. Nas imagens, Fábio aparece de mãos dadas com a mulher, quando é atropelado. Por pouco, a noiva também não foi atingida.



Segundo testemunhas, com o impacto, a vítima invadiu o carro de luxo modelo conversível do influenciador. Em seguida, Vitor e outros quatro ocupantes retiraram o corpo e fugiram do local. O automóvel foi apreendido em um condomínio da região por agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), que encontraram vestígios de uma taça quebrada e vinho derramado.



Na tarde da última segunda-feira (15), a Polícia Civil ouviu as cinco mulheres que estavam no carro com o influenciador no momento do atropelamento. Na delegacia, três testemunhas alegaram que Vitor dirigia a BMW branca em velocidade permitida na via. No entanto, outras duas não souberam precisar a velocidade do veículo.

Nesta quinta (17), o advogado da família da vítima, Lucas Fernandes Avelino, esteve na delegacia para para pedir análise de novas câmeras de segurança da região e acompanhar as buscas pelo influenciador. A defesa pretende provar que Vitor estava a cima da velocidade permitida na via.

O depoimento de Bruna está previsto para acontecer na próxima semana.

Influenciador foragido

Vitor acumulava mais de 280 mil seguidores no Instagram, mas após o caso teve a conta desativada. Nas redes sociais, ele esbanjava carros de luxo, viagens e se descrevia como "Abençoado por Deus", e "Vence-DOR".

Dentre os veículos estão um Mercedes e uma BMW, usada no dia do acidente. Ambos custam em torno de R$ 100 mil.

A BMW acumula mais de R$ 51 mil em dívidas. De acordo com informações do Detran, o carro, que tem placa cadastrada no Guarujá, litoral de São Paulo, tem histórico de 21 multas vencidas entre novembro de 2020 e maio de 2024, que somam mais de R$ 6 mil. O atraso no pagamento do IPVA já chega a R$ 44 mil.



Segundo a defesa de Vitor, ele dirigia dentro da velocidade permitida no momento da colisão e não estava alcoolizado . O advogado Gabriel Habib disse ainda que irá provar que foi um acidente e que o rapaz não teve culpa na morte da vítima.

"Sobre não ter socorrido a vítima, a defesa esclarece que Vitor chegou a parar o veículo mais à frente, mas não voltou ao local do acidente porque ficou em choque no momento, sem reação, e teve medo de linchamento porque viu que populares começaram a se aglomerar no local", finalizou em comunicado.