Bombeiros do Quartel de Ramos foram acionados às 15h50 para socorrer ferido - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 18/07/2024 11:33 | Atualizado 18/07/2024 12:58

Rio - O homem esfaqueado na estação de BRT Santa Luzia, em Ramos, Zona Norte do Rio, na tarde desta quinta-feira (17), recebeu alta durante a noite.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, com ferimentos graves. Em seguida, foi atendido e recebeu alta horas depois.



As primeiras informações apontavam que a vítima, ainda não identificada, havia sofrido uma tentativa de assalto. No entanto, outra versão indica que o passageiro teria se envolvido em uma confusão com outro homem.



Igor Oliveira, que passou pelo local momentos após a agressão, questionou o que havia acontecido a um rapaz. Em entrevista ao DIA, o corretor imobiliário contou o que presenciou.



"Eu perguntei se era um assalto e ele falou que não. Foi na saída do BRT. Dois homens se esbarraram e começou a confusão. O que desferiu o golpe trabalha com instalação de gesso e estava com a bolsa de ferramentas ", relatou Igor.



Em nota, a Polícia Militar informou que o suspeito pela facada foi detido na Rua Emílio Zaluar, ainda em Ramos, por agentes do 22º BPM (Maré). O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso).



A Polícia Civil informou que o homem foi autuado por lesão corporal. A delegacia segue investigando o caso.

*Reportagem da estagiária Bruna Bittar, sob supervisão de Raphael Perucci