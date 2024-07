Na terça (16), Meciel foi capturado furtando uma bicicleta em um prédio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 18/07/2024 10:00

Rio - Um homem foi preso, na noite desta quarta-feira (17), no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, por furtar condomínios da Região.



Meciel Guilherme dos Santos, de 37 anos, foi preso pela Polícia Militar na Rua Manuel Brasiliense após ser reconhecido por um dos agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes).