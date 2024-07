Familiares organizaram uma roda de oração para o menino em frente ao Adão Pereira Nunes - Luiz Maurício Monteiro / Agência O Dia

Familiares organizaram uma roda de oração para o menino em frente ao Adão Pereira NunesLuiz Maurício Monteiro / Agência O Dia

Publicado 18/07/2024 10:49

Na noite de terça, após a cirurgia, cerca de 70 familiares e amigos de Arthur organizaram uma roda de oração em frente à unidade. Na ocasião, o tio do menino, Vinícius Lessa, contou que ele foi atingido pelos disparos após tentar correr para se proteger. Arthur estava no interior do bar, no bairro Pilar, quando os criminosos encapuzados passaram atirando."Os últimos dias têm sido difíceis. Minha irmã está no hospital desde domingo, no quarto com o filho. Eu também tenho deixado de trabalhar para vir todos os dias acompanhar ela", detalhou Vinícius.O pai, Carlos Alberto do Nascimento Faria, de 26 anos, foi atingido de raspão na perna esquerda, passou por observação dos médicos, e recebeu alta com orientações ainda no domingo (14).O Adão Pereira Nunes informou que, além de Arthur, outras duas vítimas permanecem internadas. Alex Júnior Marcelino do Nascimento, 30, foi atingido no abdômen e membro inferior esquerdo. Ele passou por uma cirurgia sem intercorrências e está respirando em ar ambiente, com quadro de saúde estável.Já Ian Rodrigues Barbosa de Carvalho, 21, foi baleado no tórax, abdômen e na mandíbula. Ele foi operado assim que deu entrada na unidade, e também segue respirando em ar ambiente com estado regular.A última vítima, Douglas Augusto Vitório Silva, 32, também teve alta hospitalar, com "orientações e retorno para acompanhamento ambulatorial", segundo o boletim. Ele foi atingido na mão e no braço esquerdo, e precisou passar por cirurgia devido a uma fratura exposta.Procurada para informações sobre o andamento das investigações e possíveis motivações do crime, a Polícia Civil ainda não retornou. A última atualização foi de que "os agentes realizam diligências para apurar a autoria do crime e esclarecer todos os fatos." O caso está a cargo da 60ª DP (Campos Elíseos).