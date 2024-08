Policiais apreenderam fuzis, granadas e drogas durante ação na Cidade de Deus - Divulgação / @pmerj

Publicado 19/08/2024 10:01 | Atualizado 19/08/2024 13:40

Rio - Uma operação da Polícia Militar na Cidade de Deus, Zona Oeste, deixou nove pessoas baleadas e prendeu 10 criminosos nesta segunda-feira (19). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), três chegaram ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra, já sem vida e outras quatro estão sendo atendidas. A pasta informou, ainda, que um casal está no Hospital Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul. A ação visa combater a atividade do Comando Vermelho.

fotogaleria Entre os feridos está um casal, identificado como Rodrigo Pinheiro de Carvalho Júnior, de 25 anos, e Liliane Brandão Rocha, 21, baleados na virilha e na cabeça, respectivamente. A jovem está internada e seu estado de saúde é considerado grave. Segundo a SMS, Rodrigo tem quadro estável. Os dois saíam de um baile funk na comunidade quando foram atingidos. De acordo com a PM, eles estavam em um local distante da região da operação.

Outras sete pessoas na comunidade. Segundo a SMS, três morreram e quatro têm quadro de saúde estável. Entre os mortos estão dois suspeitos que tentavam fugir dos policiais. Eles foram atingidos durante troca de tiros na Estrada do Gabinal, próximo à garagem da empresa de ônibus Redentor, em Jacarepaguá. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os dois homens caídos no chão. A PM não informou se os outros baleados têm envolvimento com o crime organizado.

Com os presos, até o momento, os policiais apreenderam sete fuzis, duas granadas e várias drogas a serem contabilizadas.

Os agentes do 18°BPM (Jacarepaguá), com apoio de equipes do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA), atuam na região com objetivo de, segundo a PM, "atingir diretamente a facção criminosa responsável pela maioria das disputas territoriais no espaço urbano do Rio", que é o Comando Vermelho. Os policiais também combatem o roubo de veículos.

Procurada pelo DIA, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a Clínica da Família Lourival Francisco de Oliveira e o Centro Municipal de Saúde Hamilton Land suspenderam o início do funcionamento e avaliam a possibilidade da abertura. Já a Clínica da Família José Neves mantém o atendimento à população, mas as atividades externas, como as visitas domiciliares estão suspensas. A Secretaria Municipal de Educação disse que a operação afetou 11 unidades escolares.

Além da Cidade de Deus, a PM também atua no Morro do Urubu, em Pilares, nas comunidades do Quitungo, Guaporé e da Tinta e no Complexo da Pedreira. Todas ficam na Zona Norte da capital. Nestas operações, a corporação informou que o objetivo é o de combater e coibir o roubo de veículos.



Na Pedreira, equipes do 41° BPM (Colégio) prenderam um homem em flagrante com um fuzil e um rádio transmissor.

*Em atualização