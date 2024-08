Caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher de Niterói (Deam) - Reprodução/Pcerj

Caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher de Niterói (Deam)Reprodução/Pcerj

Publicado 22/08/2024 16:35 | Atualizado 22/08/2024 17:19

Rio – Policiais do 12º BPM (Niterói) prenderam, na manhã desta quinta-feira (22), um homem – que não teve a identidade revelada – suspeito de ameaçar a própria mãe em um endereço no bairro de Piratininga, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Após vasculhar o local, a equipe apreendeu uma foice e um machado, que o suspeito teria usado na ação.

De acordo com a PM, os agentes foram acionados para verificar uma ocorrência de lesão corporal contra uma mulher. Ao chegarem ao local e abordarem a vítima, ela alegou que fora ameaçada de morte pelo filho, que também teria arremessado um copo contra o rosto dela. Informações iniciais dão conta ainda de que a relação entre os dois tem um histórico de conflitos.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Niterói, onde o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de lesão corporal.