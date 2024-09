Quadrilha atua no tráfico de drogas e roubo de veículos na Zona Norte - Reprodução

Publicado 05/09/2024 09:23 | Atualizado 05/09/2024 09:34

morte do agente da PF Sérgio Luiz de Medeiros, de 62 anos. O policial foi abordado por bandidos quando chegava em casa com a esposa e a filha no último dia 14.



Durante as investigações, a polícia identificou uma organização criminosa chefiada pelos irmãos Jonathan Martins Costa, conhecido como "Paizão", e Douglas Martins da Costa, o "Da Nike". O grupo atua no tráfico de drogas e roubo de veículos na Zona Norte.



Além deles, a quadrilha é composta por Fábio da Silva Seabra, Igor da Silva Souza, Pablo dos Santos Mendonça, Jean Jefferson Damião dos Santos e um suspeito conhecido como Pelé. Segundo a polícia, o grupo é responsável pela morte do agente.

Sérgio Luiz foi abordado na Rua Ildefonso Penalba, em Todos os Santos, na Zona Norte, quando entrava no condomínio em que morava. Segundo testemunhas, a família voltava de um evento, momento em que bandidos armados se aproximaram a bordo de um outro carro. O agente chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu.

Viúva sofre tentativa de assalto

viúva do policial sofreu uma tentativa de assalto no mesmo local do crime no último dia 22. Imagens de câmeras de segurança do local registraram o momento em que o veículo da vítima chegou na rua Ildefonso Penalba. No vídeo é possível ver os dois suspeitos em uma moto, tentando render os ocupantes do veículo.

Agentes que estavam dentro do carro reagiram a tentativa de assalto e trocaram tiros com a dupla, que conseguiu fugir do local. Um motorista de aplicativo, de 55 anos, que passava pelo rua no momento dos disparos, foi atingido.