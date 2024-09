Policiais localizaram Leonardo Torquato a partir de informações repassadas pelo Disque Denúncia - Reprodução

Publicado 05/09/2024 22:05

São João de Meriti - Um foragido da Justiça com inúmeras passagens pelo sistema prisional foi capturado na manhã desta quinta-feira (5), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Leonardo Torquato dos Santos, de 29 anos, cumpria pena em Prisão Albergue Domiciliar (PAD), com monitoramento eletrônico, mas teve regressão para regime fechado decretado após cometer novo delito.

De acordo com o Disque Denúncia (2253-1177), responsável por repassar informações que levaram a Leonardo, agentes da Divisão de Recapturas (Recap) e da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário (SSISPEN) – ambas da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) – encontraram o foragido em uma localidade conhecida como Bacia do Éden, que seria dominada pela facção criminosa Comando Vermelho (CV), no bairro de São Mateus.

Leonardo Torquato, que foi preso pela primeira vez em 2015, já foi condenado por tráfico de drogas e ainda responde por associação para o tráfico, lesão corporal e violência doméstica – o mandado para este crime só foi constatado após a detenção desta quinta.

Ele já havia cumprido a fração do período preso pelo crime de tráfico de drogas que o beneficiava com o regime de PAD, quando, em maio passado, voltou a praticar o delito. Ao tomar ciência do fato, a Vara de Execuções Penais (VEP) determinou o retorno do indivíduo para o regime fechado no sistema prisional, onde cumprirá o restante da pena.