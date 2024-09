Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de Martha Duarte de Oliveira - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 05/09/2024 18:12 | Atualizado 05/09/2024 18:15

Em depoimento, um motorista de aplicativo informou que Gabriel o chamou para levar a filha de Martha até a residência do pai, na Lapa. O homem contou que a menina chegou no destino final sem calcinha e com as nádegas sujas de sangue, provavelmente da mãe. Ele ainda acrescentou que o lutador pediu que o deixasse em um motel na Estrada de Sepetiba e depois levasse a criança até a casa do pai.

A informação passada aos investigadores, que consta na decisão de expedição de um mandado de prisão temporária contra o suspeito, mostra que a menina pode ter presenciado o crime contra a mãe.

O documento ainda narra que os policiais civis conseguiram um vídeo da vítima agonizando depois de sofrer diversas facadas no peito. De acordo com o texto, na gravação, o autor fala para a mulher que iria atrás da mãe dela.

Segundo a juíza Nathalia Calil Miguel Magluta, do Cartório do Plantão Judicial Capital, do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), todos os elementos descobertos até o momento foram suficientes para decretação da prisão de Gabriel, incluindo a apreensão da faca que teria sido utilizada no assassinato.

"Há fortes indícios da autoria do crime pelo investigado, tendo em vista a clareza e precisão dos depoimentos colhidos pela autoridade policial. Igualmente, resulta claro o risco inerente à liberdade do investigado, pois haveria prova de que ele teria ameaçado a integridade física da genitora da vítima falecida através de imagens gravadas no momento do delito e repassadas à autoridade policial pela genitora do próprio investigado. Evidente, sob essa perspectiva, a presença do 'periculum in libertatis', impondo-se a necessária preservação da família da vítima", escreveu.

O suspeito foi preso na tarde desta quarta-feira (4) em Niterói, na Região Metropolitana, por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande.

Relembre o caso

O crime aconteceu na noite desta segunda-feira (2) na Estrada do Piaí, em Sepetiba. Policiais militares foram acionados para o local e receberam a informação de que, após um desentendimento dentro da casa, Martha foi atingida por golpes de faca pelo ex-companheiro.

O assassinato teria sido cometido na frente da filha da vítima, de apenas 2 anos. Familiares contaram que a mulher tinha medidas protetivas contra o Gabriel. Nas redes sociais, amigos lamentaram a perda e pediram justiça sobre o caso.

"Na hora do adeus, tudo que posso fazer é agradecer. Agradeço pela oportunidade de ter conhecido alguém tão especial como você, agradeço pelos momentos lindos que vivemos, agradeço pela sua amizade e por ter estado ao meu lado quando mais precisei. Sua vida infelizmente terminou cedo demais, mas no meu coração você será eterna. Continuarei lembrando seu exemplo de força e determinação, suas convicções fortes e sua alegria de viver. A morte nos lembra como a vida é um sopro, como somos tão vulneráveis e como é fácil perdermos aqueles que mais amamos. Sei que será muito difícil superar sua perda, amiga, mas continuarei dando meu melhor, correndo atrás dos meus sonhos e desfrutando de cada momento em sua homenagem", escreveu a amiga Carla Caravana.