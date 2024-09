teste aline - Divulgação

Publicado 05/09/2024 18:00

Rio - Mais de 20 animais resgatados das enchentes em Canoas, no Rio Grande do Sul, estarão disponíveis para adoção neste final de semana na 6ª edição da feira "Dog Weekend". O evento acontecerá no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste.

Voltado para toda a família, a ação contará com uma área especial, incluindo um espaço de recreação tanto para os novos tutores quanto para os animais adotados. A iniciativa tem como objetivo principal promover a adoção responsável e fortalecer o vínculo familiar com os pets, garantindo o bem-estar de todos os envolvidos.

Disponíveis para adoção estão entre 20 cães e 6 gatos. O evento vai acontecer das 14h às 20h. Todos os animais estão castrados, vacinados, vermifugados e microchipados.