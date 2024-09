Árvore atingiu janelas de um apartamento no cruzamento das ruas Conde de Bonfim e Mário de Alencar - Pedro Teixeira/ Agência O Dia

Publicado 05/09/2024 17:14 | Atualizado 05/09/2024 18:39

Rio - Uma árvore caiu nesta quinta-feira (5), no cruzamento das ruas Conde de Bonfim com a Mário de Alencar, na Tijuca, Zona Norte do Rio, e deixou moradores e comerciantes da região sem luz.

Durante a queda, a árvore atingiu janelas de um apartamento na rua e ficou escorada na construção. Moradores denunciam que, dias antes, a concessionária Águas do Rio fazia um reparo na via e mexeu na raiz da planta. Desde então, conforme os relatos, havia um vazamento constante de água próximo a raiz da árvore.

Fios de alta tensão foram atingidos, deixando a rua inteira sem luz. Equipes da Light e da Comlurb atuam em conjunto para que o serviço seja restabelecido no local.

Procurada, a Águas do Rio informou que vai concluir o reparo de um vazamento de água no local após a remoção da árvore.