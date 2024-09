Carla Henrique, conhecida como 'Olho de Gato, foi capturada em Japeri - Reprodução

Publicado 05/09/2024 16:46 | Atualizado 05/09/2024 17:27

Japeri – Uma foragida da Justiça com 16 anotações criminais foi presa nesta quinta-feira (5), em Japeri, na Baixada Fluminense. Condenada por furto, furto qualificado e roubo, Carla Henrique dos Santos Leandro, conhecida como 'Olho de Gato', estava sendo procurada por violação de monitoramento eletrônico .

A partir de dados de inteligência e informações repassadas pelo Disque Denúncia, agentes da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio (SSI/PMERJ) e do 24º BPM (Queimados), em ação conjunta, localizaram Carla na Estrada de Lages, no bairro Senhor do Bonfim.

Com passagens pela prisão entre 2009 e 2020, a foragida, de 43 anos, recebeu, em novembro de 2023, o benefício da Prisão Albergue Domiciliar (PAD) humanitária. No entanto, de acordo com parecer do TJRJ (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro), como ela rompeu o monitoramento pouco tempo depois – não há detalhes sobre o que aconteceu com a tornozeleira eletrônica – ficou configurada evasão do sistema prisional.

Assim, a Vara de Execuções Penais expediu dois mandados de prisão, em 2023 e 2024, determinando regressão para regime fechado – pelo prazo de dois anos e 11 meses.

Os policiais encaminharam Carla Henrique dos Santos Leandro à 63ª DP (Japeri) para cumprimento dos mandados. Em seguida, ela foi levada para uma unidade prisional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde permaneceu à disposição da Justiça.