Parque Imagine irá aproveitar toda a estrutura já presente no Parque Olímpico

Publicado 05/09/2024 15:36 | Atualizado 05/09/2024 17:52

Rio - O Parque Olímpico, palco do Rock in Rio desde 2017, será transformado em um complexo de entretenimento chamado de 'Imagine' e com capacidade para até 100 mil pessoas. Anunciado nesta quinta-feira (5) em coletiva de imprensa, o projeto prevê a construção de dez áreas diferentes, dentre elas a que abrigará o maior anfiteatro da américa latina, um museu olímpico e outras atrações, além de novas ligações de transportes e a reforma do Parque Rita Lee.



A novidade é uma iniciativa da Rock World, empresa responsável pelo festival de música, e a Prefeitura do Rio e está prevista para ser concluída em 2028. Segundo o presidente da Rock World, Roberto Medina o espaço irá reforçar a vocação turística da cidade do Rio.

"Usaremos toda a nossa expertise para construir, em conjunto com os diversos níveis do poder público Municipal, Estadual e Federal, uma política que coloca o turismo como a principal vocação desta cidade e do país. O que demoraria anos para ser construído será feito em um período de três a quatro anos. Já temos a estrutura do Parque Olímpico praticamente pronta para dar vida ao Imagine”, disse Medina.



A ideia é que os espaços parte do complexo de entretenimento sejam usados pela população em datas como Canaval, Páscoa, Oktoberfest, Halloween, Natal e também no Ano Novo, além de eventos de música, dança e esportes. Assim como acontece em parques temáticos, está prevista a queima de fogos acompanhada por música na conclusão dos dias de atividade.



A expectativa é que o Parque Imagine gere um impacto econômico de R$ 9,2 bilhões na economia da cidade e cerca de 140 mil empregos diretos e indiretos, em mais de 20 setores.

O projeto conta com um estudo da FGV sobre o impacto financeiro, onde estão contempladas as cadeias produtivas, de empregos, gestão de área, incluindo a gestão de resíduos, entre outras.

Atrações do Parque Imagine



Rock in Rio Factory



O Rock in Rio Factory será um espaço criado para que a população conheça e aprenda mais sobre todas as etapas de criação e realização de um grande festival e os bastidores do maior espetáculo de entretenimento do mundo.



Imagine Anfiteatro



Segundo os responsáveis pelo projeto, o Imagine Anfiteatro será um espaço dedicado a shows, incluindo internacionais, e demais apresentações com capacidade para 40 mil pessoas em uma área de 38 mil m². Com tal capacidade, será a maior estrutura desse tipo na América Latina.



Imagine Global Village Park



Ao lado do anfiteatro, será construído o Global Village Park, uma área de 57 mil m², com cenários arquitetônicos dos seis continentes do mundo. A ideia da construção é celebrar a importância da coexistência em sociedade através da diversidade musical e cultural. O projeto também prevê que o local abrigue áreas para ativações de marca em dias de evento.



Imagine Museu Olímpico



O legado Olímpico de 2016 terá um lugar para ser relembrado no Imagine Museu Olímpico. Na prática, o espaço trará a história dos heróis esportivos em exposições interativas e holográficas.



Imagine Parque Rita Lee



O Parque Rita Lee com pista de skate, muro de escalada, quadras poliesportivas, academia da terceira idade, parquinho infantil, bicicletário e chafariz receberá novas mudas de árvores e se transformará em um bosque. São 136 mil metros quadrados que farão parte do Imagine.



Imagine Hub Criativo



Em outro ponto do Imagine está Hub Criativo. Inspirado no Wynwood, de Miami, e em Kaka’ako, de Honolulu, o antigo centro de transmissões internacionais olímpico se transformará em um polo de inovação e entretenimento com 85 mil m². Conectando players de games, audiovisual, gastronomia, arte contemporânea e música em um ambiente de geração de talentos e inovação.



Polo gastronômico



Neste local, o público terá opções de restaurantes e experiências culinárias, além de locais de experimentação e cursos.



Arena Gamer



Dedicada a cultura gamer com finais de competições importantes de e-sports, dinâmicas em que o público poderá jogar com influencers e profissionais, além de apresentações de grandes nomes da música eletrônica.



Aldeia do Gelo



O espaço Aldeia de Gelo terá uma pista de patinação no gelo dedicada a todas as idades, além de abrigar lojas de chocolates e outras atrações.



Imagine Parque temático



Um parque temático com mais de 56 mil m² e inédito na cidade ficará aberto o ano inteiro com diversas atrações em um só lugar. Um dos destaques será a montanha russa Iron Mountain com efeitos especiais de luzes, fogo e água, uma das primeiras do tipo no país.



Imagine Brasil 360 Experience



O Brasil 360 Experience será outra novidade do empreendimento. Essa experiência imersiva impulsionada por uma enorme tela de LED 360º vai contar a história das cidades do Brasil de uma maneira tecnológica e diferenciada.



Imagine Resort



O Imagine Resort é um dos empreendimentos previstos no projeto. A estrutura terá 30 mil m² com 750 apartamentos e estará integrado ao complexo. A estrutura prevê varandas com piscinas, entre outros diferenciais, como vista para as áreas de evento do parque.



Imagine Office Tower



No espaço corporativo, todos os ambientes terão vista para lagoa, mar e montanha que vão abrigar os escritórios do Imagine, da Rock World, e outras empresas da indústria criativa, além de contar com coworking dedicado a abrigar startups.



Solução em mobilidade



Além do metrô e BRT existentes, para chegar até o local, o projeto vai adotar novas soluções de transporte, como uma nova linha de barcas. Outro modal previsto é a construção do VLT da Barra, que deve conectar o parque à Barra da Tijuca e também à Zona Sul.



Por fim, dentro do parque será criado uma linha de teleférico com cinco estações. A ideia é que o transporte forneça mobilidade e também seja uma oportunidade de conseguir ter a visão aérea do Parque Imagine.



A ideia dos organizadores também é estimular a ampliação e desenvolvimento dos aeroportos de Jacarepaguá e do Galeão.

Câmara ainda decide

Apesar do apoio da Prefeitura do Rio, a proposta para criação do Parque Imagine aproveitando o espaço e estruturas do Parque Olímpico ainda deve passar por análises em comissões da Câmara dos Vereadores. O processo, contudo, é visto como um rito protocolar, e a aprovação é esperada.

O presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Carlos Caiado, que esteve presente no evento de lançamento do Imagine, falou sobre a importância de novos espaços como o parque no fomento ao turismo na cidade.

"Transformar o Parque Olímpico num espaço de cultura, lazer e entretenimento durante todo o ano é mais uma prova do legado olímpico. A cidade ganha, os cariocas ganham e os milhões de turistas que amam o Rio também ganham. A Câmara de Vereadores do Rio vai trabalhar para fazer esta Operação Urbana Consorciada ser discutida por todos os membros do legislativo, de forma clara e objetiva. Com a lei aprovada, este espaço será uma realidade para todos", garantiu.