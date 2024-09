A maior parte dos passageiros são jovens - Divulgação

A maior parte dos passageiros são jovensDivulgação

Publicado 05/09/2024 19:38

Rio - O movimento de turistas e passageiros utilizando a Rodoviária do Rio a partir de 12 de setembro deve ser 40% maior em comparação ao movimento normal. Para prestigiar o Rock in Rio, pessoas de todos os locais do país devem desembarcar na capital fluminense entre os dias 12 a 23 de setembro.

A expectativa é de que mais de 225 mil passageiros em 7.161 ônibus, sendo 1.161 ônibus extras cheguem à cidade. Os principais turistas devem ser de Minas Gerais, São Paulo, interior do Rio de Janeiro e de Brasília. Ao todo, considerando o número de embarques e desembarques, o terminal deve movimentar 449.790 pessoas e um total de 14.086 ônibus.



De acordo com a diretora da Rodoviária do Rio, Roberta Lima, sairão ônibus Primeira Classe das plataformas 56 a 58, em direção à Cidade do Rock. Eles permitem que os passageiros sigam direto para o evento sem precisar sair do terminal.



"A Rodoviária está totalmente preparada para receber os turistas e o público do Rock in Rio, como em todos os anos de festival, oferecendo uma estrutura completa de recepção e serviços. Além disso, contaremos novamente com o serviço Primeira Classe, sendo um dos pontos de embarque oficiais do Rock in Rio para o transporte até a Cidade do Rock", afirma.



Segundo um levantamento feito pela Clickbus, a operadora do sistema de vendas de passagens, houve um aumento de 400% no número de vendas de bilhetes entre 2023, na mesma época e considerando os mesmos finais de semana de shows, e 2024. No ranking de rotas em direção ao Rio, estão as cidades de São Paulo (capital), que representa quase metade desse total, além de Campinas, Sorocaba, Santos e Barra Funda (SP), e BH e Juiz de Fora (MG).



Turismo

O Rio se prepara para mais uma alta na ocupação hoteleira devido ao evento, assim como ocorreu com o show de Madonna. A Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur) destaca um aumento de 65% nas buscas de turistas para os finais de semana do festival, no período de 16 a 22 de setembro. Segundo o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, a maioria do público do evento é formada por jovens.

"A expectativa em relação à ocupação hoteleira no período do Rock in Rio é a melhor possível. A tendência é que a ocupação hoteleira cresça ainda mais conforme o evento se aproxima", afirma. De acordo com os dados do HotéisRIO, na primeira semana de shows, de 13 a 15 de setembro, destaca-se uma média de 54% na ocupação hoteleira do Rio.