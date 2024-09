Caso é investigado pela 10ª DP (Botafogo) - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Caso é investigado pela 10ª DP (Botafogo)Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 05/09/2024 19:27

Rio - O candidato a vereador Flávio Valle, ex-subprefeito da Zona Sul, relatou nas redes sociais que uma van de sua campanha foi roubada, na tarde desta quarta-feira (4), em Botafogo, na Zona Sul. O ladrão manteve o motorista do veículo refém até o Centro.

Segundo Valle, o crime aconteceu na frente do Botafogo Praia Shopping por volta das 16h. De acordo com informações preliminares, o assaltante estaria fugindo de um roubo a uma joalheria. Pertences do condutor e da campanha foram levados pelo criminoso.

"A nossa candidatura foi vítima da bandidagem que rola solta. Muito lamentável essa situação, que estamos passando sobre segurança pública. Nossa van de campanha, às 16h, super cedo, em Botafogo, em frente ao Botafogo Praia Shopping, foi assaltada. Nosso motorista foi colocado refém, a van foi levada para o Centro da cidade e lá largaram o motorista", comentou.

Valle ainda reclamou sobre a situação da segurança pública. "É uma onda de muitos confrontos na cidade, bandidos armados fazendo o que bem querem na luz do dia, o que aconteceu com a nossa equipe é sim esse reflexo do total descontrole, da falta de política pública para segurança", completou.

O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo). Segundo a Polícia Civil, os agentes realizam diligências para esclarecer todos os fatos.