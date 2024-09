Lucas Pimenta Link, de 24 anos, desapareceu após deixar o serviço na última terça-feira - Reprodução

Rio - Lucas Pimenta Link, 24 anos, morreu após pegar uma moto de aplicativo na madrugada desta terça-feira (3), no Jardim Botânico, Zona Sul. A família do jovem recebeu, na noite desta quinta (5), a notícia da morte dele. Até então, Lucas era considerado desaparecido por familiares, que chegaram a registrar o caso na 41ª DP (Tanque).

Irmã de Lucas, Victoria Pimenta, 26 anos, contou que ele chegava em casa tarde, já que deixava o trabalho por volta das 23h e fazia o percurso do Jardim Botânico para o Tanque, em Jacarepaguá, onde vive com a mãe. Contudo, não havia chegado na residência, o que causou preocupação aos familiares, que receberam a notícia de que ele sofreu um acidente.

"Quando eu cheguei do serviço, umas 19h, minha mãe falou que ele ainda não tinha chegado. Começamos a divulgar fotos e procurar ele. O Lucas nunca tinha feito isso! E, na terça, como é a folga dele, ele sempre fica com o filho, de 3 anos. Ele já tinha avisado que ia pegar o filho, mas não chegou em casa", detalha a familiar.

Ainda conforme Victoria, após divulgar o desaparecimento, a mãe do motociclista que pilotava o veículo entrou em contato. Ela avisou que o filho sofreu um acidente e que Lucas, possivelmente, teria ido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.

"Minha irmã e meus primos estão no Salgado Filho desde ontem, mas não conseguiram confirmar se ele está lá. Hoje, eles estão lá desde 7 horas da manhã, mas não sabem se foi para outro lugar, se está vivo ou morto. Estão lá ainda, sem notícias do Lucas!", chegou a desabafar Victoria, horas antes de confirmar o óbito do irmão.

O corpo de Lucas foi encaminhado para o Instituto Médico Legal no Centro do Rio. Ainda não há informações sobre o sepultamento. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.