Detalhe da estrela que remete à presente na bandeira de Israel em parte da carga de erva seca apreendida - Divulgação/PM

Publicado 05/09/2024 19:49

Rio – Policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) prenderam em flagrante duas mulheres com drogas na Rodoviária do Rio, no bairro de Santo Cristo, Região Central da cidade, na tarde desta quinta-feira (5). Parte do material estava embalada com uma estrela que remete à presente na bandeira de Israel.

De acordo com a PM, com a dupla, os agentes apreenderam 15 tabletes de erva seca e quatro pacotes de comprimidos similares ao ecstasy.

Ainda segundo a corporação, as suspeitas – que não tiveram as identidades reveladas – pretendiam levar as drogas para Recife, capital de Pernambuco, Região Nordeste do país.

Além da erva seca, as suspeitas também transportavam quatro pacotes de comprimidos similares ao ecstasy Divulgação/PM

A ocorrência foi encaminhada para a 4ª DP (Praça da República). Não há informações sobre a situação de momento das mulheres.