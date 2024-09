A cena foi flagrada por uma câmera de segurança na Rua Maria de Campos Carvalho - Reprodução

Publicado 05/09/2024 16:09 | Atualizado 05/09/2024 17:31

Rio - Um criminoso roubou um carro na tarde de quarta-feira (4), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e quase levou uma criança que estava no banco de trás do veículo. A mãe havia acabado de pegar a menina na escola e a colocado no carro quando o assaltante anunciou o crime.

A cena foi flagrada por uma câmera de segurança na Rua Maria de Campos Carvalho, em Chavascal. Nas imagens, a mãe da criança sai com ela da escola, por volta das 17h, e coloca a menina no banco de trás. Quando ela vai entrar no carro, o criminoso anuncia o assalto, assume o volante e arranca com o veículo.

Antes de conseguir escapar com o carro, a mãe consegue resgatar a menina no banco de trás. O caso foi registrado na 52ª DP (Nova Iguaçu). Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento.