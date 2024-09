Martha Duarte de Oliveira, de 29 anos, foi morta a facadas em Sepetiba, na Zona Oeste - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 04/09/2024 16:26 | Atualizado 04/09/2024 17:46

Rio - Familiares e amigos de Martha Duarte de Oliveira, 29 anos, se despediram da vítima na tarde desta quarta-feira (4) no Cemitério Reviver Santa Cruz, na Zona Oeste. Ela foi morta a facadas dentro da própria casa em Sepetiba, Zona Oeste do Rio . O principal suspeito do crime, ex-namorado da mulher, foi preso em Niterói, na Região Metropolitana.