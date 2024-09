Crime aconteceu na Rua do Senado, no Centro do Rio - Reprodução / Google Street View

Crime aconteceu na Rua do Senado, no Centro do RioReprodução / Google Street View

Publicado 23/09/2024 10:52 | Atualizado 23/09/2024 11:58

Rio - A família de Nelci da Cunha Paulo, de 51 anos, iniciou uma vaquinha virtual para ajudá-lo a recuperar parte de seu prejuízo, após ele ter seu carro furtado com todo o material de trabalho dentro, neste domingo (22), no Centro do Rio. O gesseiro estava fazendo orçamento para um cliente no momento em que o veículo foi levado por um bandido.

O caso aconteceu por volta das 17h, quando Nelci retornou da casa de um cliente e não encontrou o carro, que estava estacionado Rua do Senado, em frente a um hotel. Em entrevista ao DIA, Nelci disse que questionou o segurança do hotel, que disse ter visto um homem - que aparentava ter entre 60 e 65 anos - entrando no veículo e saindo com ele.

De acordo com o gesseiro, seu prejuízo chega quase aos R$ 25 mil, já que só as ferramentas furtadas custam cerca de R$ 11 mil. Ele ainda perdeu mil reais em lâmpadas de LED, que havia comprado para instalar na casa de um outro cliente, em um serviço que iria realizar nesta segunda-feira (23).

"O carro não tem seguro e infelizmente fiquei com todo esse prejuízo. Estou muito abalado e triste, pois tudo que conquistei ao longo desses mais de 30 anos de profissão foram com muito suor e trabalho. A gente acaba ficando sem chão nesse momento de angústia", lamentou.

Assim que percebeu que seu veículo de trabalho havia sido furtado, Nelci ligou para o enteado, o motorista Danilo Pinna, de 28 anos, que mora em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele foi até o Centro do Rio para ajudar o padrasto. Danilo e Nelci chegaram a rodar pela região na esperança de localizar o carro, mas sem sucesso.

"Ele vive de aluguel com a minha mãe e meu irmão, de 12 anos, e é o único provedor da família. Eles estão muito mal. Meu padrasto foi criado no interior, é um cara mais turrão, que não demonstra sentimentos, mas à noite ele chorou. Ele não quer levantar da cama, está sem forças para reagir. Foi um grande baque", revelou.

Para tentar amenizar o sofrimento da família, Douglas Pinna, irmão de Danilo, criou uma vaquinha virtual com objetivo de arrecadar fundos para conseguir repor, pelo menos, as ferramentas de trabalho de Nelci. Segundo Danilo, a principal meta é recuperar os materiais para que seu padrasto volte a trabalhar, já que a esperança de encontrar o veículo é quase zero.

"Se a gente recuperasse só as ferramentas já seria um lucro absurdo, iria amenizar muito o prejuízo. O carro, infelizmente, a gente tem quase certeza que não acha mais. O pior de tudo são as ferramentas. Sem elas, ele não consegue trabalhar. Sem o carro ele consegue, vai de aplicativo, de ônibus, metrô... mas, sem as ferramentas, ele não consegue realizar seus serviços", reforçou Danilo.

O enteado contou, ainda, que Nelci não costuma andar com suas ferramentas de trabalho no carro. Porém, o gesseiro iria realizar um serviço em Búzios, nesta segunda, e tinha se planejado para finalizar o atendimento no Centro do Rio e pegar a estrada rumo à Região dos Lagos.

O caso foi registrado na 4ª DP (Praça da República). Por meio de nota, a Polícia Civil informou que está investigando o crime e trabalha para identificar a autoria e esclarecer os fatos.

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Iuri Corsini