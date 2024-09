PMs recuperaram motocicleta roubada e apreenderam réplica de revólver - Divulgação/Polícia Militar

23/09/2024

Rio - Um tiroteio na madrugada desta segunda-feira (23) assustou moradores do Cachambi, na Zona Norte do Rio. Policiais militares foram atacados a tiros por criminosos, após impedirem um roubo na Rua São Gabriel com Rua Luís de Brito. O veículo levado pelo bandido foi recuperado, mas ele conseguiu fugir para uma comunidade da região. O policiamento foi reforçado.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito fugiu para a comunidade Bandeira 2, quando percebeu a chegada dos PMs. Ele deixou para trás a motocicleta que havia roubado e uma réplica de revólver. Durante um patrulhamento pela região para encontrar o criminoso, equipes do 3ºBPM (Méier) foram alvos de disparos vindos da favela. Não há registro de feridos e o caso foi encaminhado para a 23ªDP (Méier).

Região sofre com violência

Há meses, moradores de bairros do Grande Méier têm se queixado sobre o aumento da violência na região. No último dia 17, o motorista de um carro blindado flagrou o momento em que bandidos atiraram em sua direção, durante uma tentativa de assalto , também no Cachambi. Os criminosos estavam em duas motos e fugiram logo após o disparo, que atingiu a janela do automóvel. O vidro chegou a trincar, mas ninguém se feriu.

Poucos dias antes, em 13 de setembro, um suspeito roubou um carro no Engenho da Rainha e trocou tiros com PMs. A perseguição seguiu até a Avenida João Ribeiro, em Pilares, quando o criminoso perdeu o controle da direção, atingiu o portão de um prédio e capotou , em seguida. Ele morreu no local e o veículo ficou totalmente destruído.

Em Todos os Santos, um policial federal morreu após ser baleado em uma tentativa de assalto , na Rua Ildefonso Penalba. O caso aconteceu em 14 de agosto, quando Sergio Luiz de Medeiros, de 62 anos, estava em um veículo com a família e foi abordado na entrada do condomínio em que morava. A vítima foi atingida por um tiro na cabeça e não resistiu.

Uma semana após o crime, em 22 de agosto, a viúva do agente sofreu uma tentativa de assalto no mesmo local . Imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo da vítima chegou na rua e dois suspeitos em uma motocicleta tentaram render os ocupantes. Policiais que estavam dentro do carro reagiram e trocaram tiros com a dupla, que conseguiu fugir do local. Na ocasião, um motorista de aplicativo de 55 anos que passava pela região acabou baleado.

Em 6 de agosto, outra vez no Cachambi, um carro foi roubado de uma agência na Avenida Dom Hélder Câmara , por quatro bandidos em duas motocicletas. O crime aconteceu no momento em que o automóvel desembarcava de um caminhão cegonha. Antes de fugirem, os criminosos atiraram contra os estabelecimento e os disparos estilhaçaram os vidros da loja.