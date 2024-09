Veículo ficou totalmente destruído após capotar durante perseguição policial - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 13/09/2024 10:13 | Atualizado 13/09/2024 11:51

Rio - Um suspeito morreu durante uma perseguição, em Pilares, na Zona Norte, nesta sexta-feira (13). O homem fugia em um veículo roubado, após trocar tiros com policiais militares, quando colidiu e teria capotado, na Avenida João Ribeiro. Por conta do acidente, a via ficou no sistema pare e siga teve uma faixa ocupada na altura da Rua Luis de Castro, sentido Tomás Coelho, segundo o Centro de Operações Rio (COR).

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 3º BPM (Méier) foram acionadas para um roubo de veículo nas proximidades da Rua Álvaro de Miranda, em um dos acessos ao Engenho da Rainha, também na Zona Norte. Os PMs encontraram o carro com as características relatadas perto da Avenida João Ribeiro e tentaram realizar uma abordagem, mas foram atacados e houve confronto. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que a perseguição começou e a troca de tiros. Confira abaixo.

Ainda segundo a PM, depois dos disparos, o carro em que o suspeito estava acabou batendo. Segundo relatos, havia mais de um criminoso no veículo, que seguia em alta velocidade, atingiu o portão de um prédio e teria capotado em seguida. O automóvel, modelo Honda HR-V de cor vinho, ficou totalmente destruído. Os policiais encontraram o suspeito já sem vida e com ele foram apreendidos uma pistola, munição e carregador. A corporação ainda não informou sobre outros envolvidos.

Agentes do Insitituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) da Polícia Civil realizaram uma perícia no local e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Equipes da Defesa Civil também foram acionadas para retirar o corpo do suspeito.