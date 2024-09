Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, realiza campanha de doação de sangue nesta terça-feira (24) - Edu Kapps/SMS

Publicado 23/09/2024 12:14 | Atualizado 23/09/2024 12:37

Rio - O Hospital Municipal Salgado filho, no Méier, Zona Norte, realiza em parceria com o Hemorio uma campanha de doação de sangue nesta terça-feira (24), das 9h às 15h, no hall da emergência. A ação tem o objetivo de aumentar os estoques de hemoderivados fornecidos para mais de 200 hospitais da rede pública do estado.

O Hemorio destaca que uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas durante o processo de separação de componentes sanguíneos e utilização para diferentes necessidades dos pacientes. O órgão também informa que em 24 horas após a doação, o organismo do doador começa a recompor algumas substâncias que foram retiradas.

Para participar desta ação, o voluntário deve apresentar documento oficial de identidade com foto, ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 devem estar com autorização do responsável), estar bem de saúde, bem descansado e pesar mais de 50kg. Não é necessário estar de jejum, mas é recomendado que o doador não tenha ingerido comida gordurosa nas últimas quatro horas.

Quem fez tatuagem ou colocou piercing há menos de um ano, deve esperar completar os 12 meses para realizar a doação. Pacientes diagnosticados recentemente com Covid-19 também devem aguardar dez dias após s recuperação.

Após 30 dias de doação, o voluntário pode pegar o resultado dos exames laboratoriais feitos com uma pequena amostra sanguínea retirada da doação.