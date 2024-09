Sociólogo Herbert de Souza, o Betinho - Divulgação

Sociólogo Herbert de Souza, o BetinhoDivulgação

Publicado 23/09/2024 14:04 | Atualizado 23/09/2024 14:29

Rio - A Ação da Cidadania lançou, nesta segunda-feira (23), a nova edição da Agenda Betinho, que tem como objetivo orientar para a garantia, desenvolvimento e fortalecimento de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional no Brasil. De acordo com os responsáveis pelo projeto, o documento reúne 40 propostas elaboradas pela própria entidade que foi fundada por Herbert de Souza, o Betinho, em 1993.

Com foco nos municípios, a agenda serve como orientação para candidatos e candidatas ao legislativo e executivo municipais, que podem desenvolver planos de governo comprometidos com o combate à fome. O documento traz ainda dados recentes sobre o contexto atual da insegurança alimentar no país, de forma que cada eleitor possa identificar quais candidaturas estão alinhadas com o tema.

"Nossas propostas estão divididas em quatro áreas, passando pela produção e abastecimento de alimentos saudáveis; acesso à alimentação saudável; fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN, e a educação alimentar e nutricional. Além disso, também destacamos a importância dos pequenos agricultores e a urgência da promoção do acesso da população aos alimentos saudáveis e de base agroecológica, tanto pela temática da transferência e geração de renda, quanto pelo incentivo à plantação", afirma Ana Paula Souza, gerente de Advocacy da Ação da Cidadania.

A Agenda Betinho também traz informação sobre o trabalho de entidades, organizações, coletivos e demais movimentos atuantes na erradicação da fome no Brasil. Instituições essas que vêm contribuindo para o alcance das metas da Agenda 2030 com foco nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 1, 2 e 10, das Organização das Nações Unidas (ONU), que falam sobre erradicação da pobreza, erradicação da fome e redução das desigualdades, respectivamente.



Dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelam que em 2023, o número de brasileiros em insegurança alimentar grave caiu de 33 milhões para 8,7 milhões, passando de 15,5% da população para 4,1%. Apesar da melhora no indicador, ainda são inúmeros os desafios para que o Brasil supere o problema da fome e amplie o alcance da alimentação saudável para toda população.

"Apesar de estarmos vivenciando em 2024 o retorno dos investimentos nestas políticas públicas, é importante que todos os setores da sociedade somem esforços na direção da eliminação da fome e da insegurança alimentar no país", finaliza Ana Paula.