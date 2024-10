Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 30/09/2024 19:11

Rio - Dois corpos carbonizados foram encontrados dentro do porta-malas de um carro nesta segunda-feira (30), em Realengo, Zona Oeste do Rio. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Equipes do 14º BPM (Bangu) foram acionadas para verificar ocorrência na Estrada José Ricardo. No local, os agentes encontraram os dois corpos e isolaram a área, para a chegada da perícia.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e já iniciou as investigações para identificar as vítimas e apurar a autoria do crime.