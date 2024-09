O agente do 22ºBPM (Maré) havia acabado de sair do serviço quando foi abordado por criminosos - Google Street View

Publicado 30/09/2024 07:06 | Atualizado 30/09/2024 09:05

Rio - Um policial militar reagiu a uma tentativa de assalto e matou um criminoso na Linha Amarela, altura do Complexo da Maré, Zona Norte, na tarde deste domingo (29).



Segundo a corporação, o agente do 22ºBPM (Maré) havia saído do serviço quando foi abordado por criminosos. Na ação, uma pistola foi apreendida e a área foi isolada para a perícia.

De acordo com relatos das redes sociais, os bandidos armados teriam abordado uma motocicleta, momento em que o PM, que estava no carro do lado, teria reagido e atirado na direção de um dos bandidos, que morreu ainda no local.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e realiza diligências para apurar as circunstâncias da morte e esclarecer todos os fatos.

Outros casos

No mesmo dia, outro a gente de folga foi baleado nas pernas ao sofrer um assalto na Rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.