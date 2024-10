Ar-condicionado na barreira da Linha Amarela chamou a atenção de motoristas - Reprodução / Redes sociais

Publicado 03/10/2024 10:38

Rio - Uma cena no mínimo inusitada vem chamando atenção de quem passa pela Linha Amarela. Um ar-condicionado foi instalado na barreira de proteção da via, na altura do Complexo da Maré, pista sentido Barra. A imagem do aparelho viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (2).

Segundo a Lamsa, concessionária que administra a via, um morador da comunidade, que fica ao lado da pista, cortou o painel para realizar a instalação de forma irregular.

A empresa ressaltou que uma equipe da área de Responsabilidade Social está em contato com uma liderança local para "diálogo junto ao morador e retirada do equipamento do painel de proteção".

A concessionária ainda esclareceu que não é permitido nenhum tipo de modificação ou instalação nas barreiras da via.