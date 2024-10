Saturnino Braga foi o primeiro prefeito eleito diretamente no Rio após a redemocratização - Senado Federal

Publicado 03/10/2024 11:31 | Atualizado 03/10/2024 12:47

Rio - O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Roberto Saturnino Braga, morreu nesta quinta-feira (3), aos 93 anos. O político estava internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, na Zona Sul, recebendo cuidados paliativos. De acordo com a unidade de saúde, a morte aconteceu "em decorrência de quadro grave e irreversível". O velório será realizado nesta sexta-feira (5), no Palácio da Cidade. O horário ainda não foi informado.

Saturnino Braga foi o primeiro prefeito eleito diretamente, após a redemocratização do país, com quase 40% dos votos válidos, como candidato do PDT. O político governou a cidade entre 1º de janeiro de 1986 e 1º de janeiro de 1989. Durante esse período, ele foi obrigado a declarar falência do município após ser surpreendido negativamente com a decisão do Banco Central que proibiu novos empréstimos para a prefeitura, que estava endividada.

O ex-prefeito a foi ainda deputado federal e senador pelo Rio de Janeiro, vereador na capital fluminense, bem como secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Niterói, na Região Metropolitana. Por conta da morte de Saturnino Braga e do jornalista e comunicador Cid Moreira , também nesta quinta-feira, o Governo do Estado decretou luto oficial de três dias no Diário Oficial.

Autoridades lamentam

Na manhã desta quinta-feira, a Câmara Municipal de Vereadores divulgou uma nota, se solidarizando com familiares e amigos. "Um político que entrou para a história por sua luta pela democracia, Saturnino foi o primeiro prefeito eleito de forma direta, após a redemocratização. Um gestor atuante, e sempre a favor dos que mais precisavam. A Câmara de Vereadores teve a honra de contar com Saturnino Braga entre os seus parlamentes entre 1994 e 1995, quando cumpriu seu mandato com responsabilidade e caráter público. A Câmara do Rio celebra o legado deixado por ele para todos vereadores da Casa Legislativa: a missão de fazer políticas públicas para os todos cariocas de forma democrática e justa", escreveu a Casa.

O presidente da Câmara Municipal do Rio, vereador Carlo Caido (PSD), também se manifestou. "Primeiro prefeito eleito de forma direta, foi vereador e senador pelo Rio. Um grande líder. Meus sentimentos aos familiares".



Em uma publicação nas redes sociais, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, também lamentou a morte e agredeceu pela atuação do político. "Saturnino Braga foi um dos mais dedicados e corretos homens públicos que a cidade do Rio de Janeiro já conheceu. Sua hitória em defesa da democracia, das liberdades e do povo mais pobre serão sempre lembradas. É uma grande perda para a cidade do Rio de Janeiro e para o Brasil. Meus sinceros agradecimentos por toda sua dedicação à nossa cidade", publicou.

Também em seu perfil, o governador do Rio descreveu o ex-prefeito como um "expressivo e atuante representante do povo". No texto, ele destaca ainda que Saturnino Braga "exerceu com coragem e afinco seus mandatos, sempre defendendo os interesses da população brasileira" e prestou solidariedade à família, amigos e admiradores.

Carreira política

Carioca, Saturnino se formou em Engenharia pela Universidade do Brasil - atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - em 1954. Vindo de família influente na política fluminense, iniciou sua carreira em 1963 como deputado federal pelo estado do Rio, por uma coligação formada pelo PSB, MTR e PST, cargo que ocupou até 1967. Com o início da ditadura militar e a instauração do bipartidarismo, ingressou no MDB. No ano de 1975, iniciou seu primeiro mandato como senador pelo Rio, que durou até 1985.

Entre 1992 e 1996, retornou à política como vereador do Rio e, após isso, assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Niterói, a convite de Jorge Roberto Silveira, onde permaneceu até 1998. Em 1999, após ser eleito novamente como senador, retornou ao Senado, onde encerrou sua carreira política em 2007.