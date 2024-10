O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência que aconteceu durante a madrugada - Divulgação

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência que aconteceu durante a madrugadaDivulgação

Publicado 03/10/2024 17:03 | Atualizado 03/10/2024 18:58

Rio - Duas pessoas morreram em um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão baú de pequeno porte na madrugada desta quinta-feira (3), na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), no distrito de Sampaio Correia, que pertence a Saquarema, na Região dos Lagos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 1h30 para atender à ocorrência. Eles chegaram rapidamente ao local do acidente, na altura do posto de gás natural da região.



Entre as vítimas do acidente está Sonia Maria Serafim, de 56 anos. Ela foi socorrida e levada em estado grave para o Hospital Municipal Porphirio Nunes de Azeredo, mas não resistiu. A outra vítima, Ryan Azevedo, de 22 anos, morreu no local por múltiplas fraturas.

Segundo uma testemunha que presenciou o acidente, minutos antes, o carro a ultrapassou em alta velocidade. Os agentes do Comando de Polícia Rodoviária (CPRv) foram acionados, e a ocorrência foi encaminhada à 124ª DP (Saquarema), onde as causas do incidente serão investigadas.

Não há informações sobre a data e local de sepultamento das vítimas.