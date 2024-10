Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 03/10/2024 17:18 | Atualizado 03/10/2024 19:17

Rio - Um homem foi morto a tiros nesta quinta-feira (3), no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. Segundo testemunhas, o caso teria acontecido após um confronto entre facções rivais na região. A Polícia Civil investiga a morte.

Os disparos aconteceram próximo a estrada do Camboatá, em Guadalupe. Segundo policiais militares do 14º BPM (Bangu), um motorista solicitou ajuda dos agentes, relatando que criminosos haviam colocado o homem ferido em seu veículo e o obrigaram a levá-lo ao hospital mais próximo.

Os militares, então, escoltaram o motorista até o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Contudo, o baleado já chegou na unidade morto. A PM reforçou o policiamento na região e acionou a Delegacia de Homicídios da Capital.



O Complexo do Chapadão é dominado pela facção do Comando Vermelho. Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para identificar o homem e esclarecer a autoria do crime.