O acidente provocou o derramamento da carga na pista - Reprodução

O acidente provocou o derramamento da carga na pistaReprodução

Publicado 03/10/2024 16:41 | Atualizado 03/10/2024 16:54

Piraí – Um caminhão com uma carga de cerveja tombou, na tarde desta quinta-feira (3), na Serra das Araras (BR-116), altura do km 229, em Piraí, no Sul Fluminense. O acidente ocorreu por volta de 13h, interditando a pista de descida no sentido Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 16h10, uma faixa estava liberada.

Ainda segundo a PRF, o acidente deixou uma vítima com ferimentos leves. A PRF destacou ainda que houve derramamento de carga na pista.

*Em atualização