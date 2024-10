O carro do PM ficou com diversas marcas de tiros - Rede Social

Publicado 21/10/2024 21:20 | Atualizado 21/10/2024 21:59

DIA, o delegado André Bueno disse que os criminosos tinham intenção de matar outra pessoa que estava dentro do carro, mas que conseguiu escapar. Rio - O policial militar José Madureira dos Anjos Filho , morto ao ser baleado em Saquarema, na Região dos Lagos, não era o alvo do ataque a tiros que culminou na sua morte, na madrugada deste domingo (20). É o que aponta a investigação da 124ª DP (Saquarema). Em entrevista ao, o delegado André Bueno disse que os criminosos tinham intenção de matar outra pessoa que estava dentro do carro, mas que conseguiu escapar.

De acordo com o titular da distrital, o alvo do ataque era um primo de Robson da Silva de Lima, morto em junho do ano passado após ter sido sequestrado. O cabo da PM Hamilton da Silva Mello Junior, primo de Robson, também foi morto durante o sequestro.

O delegado aponta que a possível motivação seria a proximidade do alvo com Robson. Além disso, ele teria colaborado com as investigações relacionadas a morte do primo no ano passado.

O corpo do 3º Sargento José Madureira, de 40 anos, será enterrado nesta terça-feira, no Cemitério Jardim de Mesquita, na Baixada Fluminense. O PM lotado no 35º BPM (Mesquita) estava de folga quando foi baleado por criminosos na Rua 29, no bairro do Ipitangas. Esse foi o terceiro assassinato de agentes da corporação no estado em um intervalo de quatro dias.

Os policiais da 124ª DP (Saquarema) realizaram uma perícia no local do crime e encontraram estojos de munições dos calibres 9mm e 556, um cordão, um celular e uma aliança. Também foram encontrados os Certificados de Registro de Arma de Fogo (Craf) de uma pistola calibre 380 e de uma Beretta APX 9mm, pertencentes à vítima.