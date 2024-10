O PM foi morto a tiros dentro de um carro em Saquarema - Divulgação

O PM foi morto a tiros dentro de um carro em SaquaremaDivulgação

Publicado 20/10/2024 15:56 | Atualizado 20/10/2024 16:12

Rio - O terceiro sargento da Polícia Militar José Madureira dos Anjos Filho, 40 anos, foi morto a tiros na Rua 29, no bairro Ipitangas, em Saquarema, na Região dos Lagos, na madrugada deste domingo (20). Esse é o terceiro agente assassinado no estado em um intervalo de quatro dias.



O policial, lotado do 35ºBPM (Itaboraí), estava de folga e foi atingido dentro do seu carro. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver que o veículo ficou com diversas marcas de tiro.

Segundo a corporação, agentes do 25º BPM (Cabo Frio) foram acionados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo na região. No local, o agente já foi encontrado sem vida. De acordo com testemunhas, homens em duas motos teriam realizado os disparos contra o veículo que ele dirigia.

O carro do PM ficou com diversas marcas de tiros Rede Social

O carro do policial foi encaminhado a 124ªDP (Saquarema), onde o caso será investigado. Segundo a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer todos fatos.

Outros casos

Na noite da última quinta-feira (17), o sargento da PM Marcelo Rodrigo Aguiar de Queiroz foi morto a tiros na Avenida Santa Cruz, em Realengo, Zona Oeste do Rio. A vítima também estava dentro de um carro quando sofreu o ataque.

Na noite de sexta (18), o policial militar Anderson Pacheco Teixeira , de 47 anos, foi encontrado morto na Estrada do Tabuleiro, em Xerém, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a PM, o corpo do 1º sargento tinha marcas de tiros e queimaduras.

No mesmo dia, um outro PM foi baleado durante uma troca de tiros com motociclistas na Rua Fonseca Teles, em São Cristóvão, na Zona Norte. Apesar disso, ele não corre de vida.