Na quarta-feira (23), as meninas estarão na Casa de Cultura Laura Alvim mostrando o talento - Divulgação

A China tem uma importância internacional gigantesca, do porte de suas dimensões: segunda maior economia do mundo, segundo país mais populoso e nação com a quarta maior extensão territorial. Na área cultural, também se destaca, mantendo com o Brasil uma boa conexão. Nesta toada, a música será a linguagem universal que unirá Brasil e China em uma celebração com um grande espetáculo da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga.

O concerto “YOUYÍ - Amizade” será realizado para homenagear meio século de relações diplomáticas entre os dois países, destacando a cooperação que têm marcado essa parceria ao longo dos anos. O evento, que acontecerá na Casa G20 – Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, na quarta-feira (23), terá um repertório que mescla tradições musicais brasileiras e chinesas, com entrada franca. Terá duas sessões: 16h (aberta ao público) e 19h (para convidados).



"Este concerto não apenas celebra os 50 anos de relações diplomáticas, mas também reforça os laços culturais e a troca de experiências entre os dois povos. A iniciativa é uma oportunidade única para o público apreciar a riqueza cultural de ambas as nações, celebrando a paz, a amizade e a colaboração mútua. O concerto será uma noite inesquecível, repleta de música e emoção, ao som de diversos instrumentos como violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta transversal, clarineta, trompete, trombone, trompa, fagote e percussão", afirma a diretora do espetáculo, Moana Martins.



E olha que não vão faltar pessoas interessadas: estima-se que no Brasil vivam cerca de 300 mil chineses - que representam cerca de 5% do número de imigrantes registrados no país. No palco, a noite será comandada pelas jovens instrumentistas da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga. Formada exclusivamente por meninas – crianças e jovens, alunas da rede pública de ensino do Rio de Janeiro – a Orquestra se apresentará sob a batuta da regente Priscila Bomfim. O grupo, com 45 integrantes, estreou em junho de 2021 em um concerto que teve participação especial da cantora Elba Ramalho. De lá para cá, as integrantes já passaram por palcos como Teatro Imperator, Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Casa França-Brasil, entre outros locais do Brasil e Europa, e já dividiram o palco com outros grandes artistas, como Toni Garrido, Paula Lima, Carla Caramujo, Angelica de la Riva, Maria Gadú e Mel Lisboa.



Turnê internacional

Entre os dias 30 de outubro e 6 de novembro de 2022, a Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga realizou a sua primeira turnê internacional, passando por dois países da Europa: Portugal e Espanha. 30 alunas, acompanhadas da maestra Priscila Bomfim, desembarcaram em solos internacionais para concertos em Cascais e Braga, em Portugal, e em Madrid, na Espanha, levando muita música brasileira para os palcos.

A turnê fez parte das comemorações pelo Bicentenário da Independência do Brasil e teve patrocínio do Santander e Santander Seguros e Previdência, além do apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Em novembro de 2023, o grupo fez a segunda turnê internacional, dessa vez na Suíça, com o concerto Aquarela Brasileira, levando música brasileira para cidades como Zurich, Biel, Solothurn, Basileia e Genebra. A orquestra foi acompanhada da pianista Sylvia Thereza.



Ó ABRE ALAS - Chiquinha Gonzaga | Arranjo: Anderson Alves



FEIRA DE MANGAIO – Sivuca | Arranjo: Vinicius Louzada



ENCERRAMENTO CHINA- BRASIL



BATTLE DRUMS/AQUARELA DO BRASIL – Wang Jianan / Ary Barroso | Arranjo: Vinicius Louzada





Mais sobre o G20



O G20, também conhecido como Grupo dos Vinte, nasceu após uma sequência de crises econômicas que assolaram o mundo na década de 1990. Com presidências rotativas anuais, o G20 desempenha um papel importante na definição e no reforço da arquitetura e da governança mundiais em todas as grandes questões econômicas internacionais. Hoje, além de 19 países dos cinco continentes, integram o fórum a União Europeia e a União Africana.

O grupo agrega dois terços da população mundial, cerca de 85% do PIB global e 75% do comércio internacional. Desde 1º de dezembro de 2023, o Brasil assumiu, pela primeira vez, a presidência do G20 e colocou na pauta outras prioridades: a reforma da governança global, as três dimensões do desenvolvimento sustentável (econômica, social e ambiental) e o combate à fome, pobreza e desigualdade. E a Casa de Cultura Laura Alvim, que abriga o G20 aqui no Estado do Rio de Janeiro, é o endereço ideal para eventos de abrangência internacional no momento.



SERVIÇO



Espetáculo “YOUYÍ - Amizade” - Homenagem aos 50 anos de integração China-Brasil



DIA E HORÁRIOS - 23/10, às 16h e 19h



Com a Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga



Regente - Priscila Bomfim



45 integrantes



Violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta transversal, clarineta, trompete, trombone, trompa, fagote e percussão



Local - G20 – Casa de Cultura Laura Alvim - Avenida Vieira Souto 176, Ipanema – RJ



Entrada franca – faça sua reserva para a sessão das 16h pelo link: https://forms.gle/3A3ZppaP5AP3QUgn9

Capacidade – 190 lugares



Classificação Livre