O assalto ocorreu em uma casa de câmbio em Icaraí, em Niterói - Rede Social

Publicado 20/10/2024 20:01

Rio - Funcionários foram amarrados e amordaçados durante um assalto em uma agência de câmbio e turismo na Rua Otávio Carneiro, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói, na Região Metropolitana. O caso aconteceu por volta das 11h30 de sábado (19).



No local, três bandidos entraram como clientes e em seguida amarraram as mãos de dois dos funcionários com lacres de plástico. Logo depois, eles os amordaçaram com fitas adesivas. A ação durou pouco mais de um minuto.



Segundo a Polícia Militar, o comando 12º BPM (Niterói) não foi acionado para atender a ocorrência, mas compareceu ao local, posteriormente, para levantar informações.



De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado pela 77ª DP (Icaraí). A perícia foi feita no local e os agentes analisam imagens de câmeras de segurança. Diligências estão em andamento para identificar os autores do crime.