O armamento foi encontrado na bagagem de um passageiro - Divulgação

O armamento foi encontrado na bagagem de um passageiroDivulgação

Publicado 20/10/2024 21:36 | Atualizado 21/10/2024 06:44

Rio - A Polícia Militar prendeu, neste domingo (20), um homem com armas e munições na Rodoviária do Rio, no Santo Cristo, na Zona Portuária do Rio. O suspeito tentava embarcar com o armamento com destino à Fortaleza.



Segundo a corporação, agentes do Batalhão de Polícia Turística (BPTur) desconfiaram da bagagem muito pesada e pediram ao suspeito para abri-la na presença policial. Ele tentou fugir, porém foi impedido pelos militares.

Na mala foram apreendidos um fuzil Colt 556, um revólver 38, três pistolas, 8 carregadores de fuzil 556, carregadores de pistola, uma granada caseira, munições calibre 380 e 196 munições de 556. A ocorrência foi registrada na 6ª DP (Cidade Nova).