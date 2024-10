Publicado 21/10/2024 00:00

Na Manchete, Professores dão dicas para candidato aliar preparação e lazer na reta final para o Enem

Em Rio, Sargento da PM é morto a tiros em Saquarema

Em 2024, Polícia Militar já prendeu 140 criminosos foragidos da Justiça de outros estados

Funcionária de laboratório envolvido no caso de laudos falsos de HIV é presa em ação da Polícia Civil

Outubro marca discussões sobre bullying e maneiras de combatê-lo

Mangueira escolhe samba enredo

No Ataque, Fla empata por 0x0 com Corinthians e avança à final da Copa do Brasil

Em Brasil, Lula caiu em banheiro de casa, leva 3 pontos na cabeça e cancela viagem à Rússia

Em Mundo, Papa canoniza padre italiano por milagre feito na Amazônia