A prisão foi realizada por agentes da 74ªDP - Divulgação

Publicado 20/10/2024 18:12

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante um idoso de 64 anos por tentar matar duas pessoas com golpes de canivete em uma boate no bairro Vista Alegre, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo testemunhas, o homem tentou agarrar e beijar uma mulher à força, momento em que um casal se intrometeu e foi atacado.



Segundo a Polícia Militar, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados apenas para o Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, a fim de verificar a informação sobre a entrada de três pessoas esfaqueadas. O caso ocorreu na noite de sexta-feira (18). Na briga, o idoso também acabou ferido.

Ainda na unidade de saúde, agentes da 74ª DP (Alcântara) identificaram os feridos e os entrevistaram. De acordo com os relatos, todos estavam na boate e a atitude do idoso causou indignação nos demais presentes, que passaram a reclamar e a cobrar retratação dele. O autor, contudo, estava muito alterado e tentou agredir uma das mulheres que lhe questionava, sendo contido por um casal.

Na ação, ele golpeou com o pescoço de um deles e o abdômen de outro. Diante disso, os demais presentes conseguiram retirar o canivete do agressor e o imobilizaram até ele desmaiar. Por isso, tanto o casal quanto o autor foram socorridos e encaminhados para o hospital. O idoso foi autuado por dupla tentativa de homicídio.