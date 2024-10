Homens armados circulando pela Muzema - Rede Social

Publicado 21/10/2024 07:14 | Atualizado 21/10/2024 09:33

Rio - Moradores viveram mais uma madrugada de terror na Muzema, na Zona Oeste, nesta segunda-feira (21). Devido ao intenso tiroteio, mais de 190 ônibus não circularam na comunidade durante esta manhã. Segundo o Rio Ônibus, todas as linhas tiveram desvios de itinerários. Apesar disso, o serviço foi normalizado por volta das 8h20.



Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ouvir a sequência de rajadas de tiros e criminosos armados circulando pela comunidade. A região sofre com uma intensa onda de violência devido a guerra entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho (CV) por disputa de território.

No local, moradores chegaram a ficar sem luz após disparos atingirem transformadores. Segundo Light, equipes estão realizando os reparos necessários para restabelecer a energia elétrica na região.

NOITE DE VIOLÊNCIA E CONFRONTO NA MUZEMA, ITANHANGÁ, ZONA OESTE, RIO DE JANEIRO RJ. pic.twitter.com/LAr6c23jye — ᒪᕮⅤϒ (@LevySallahK) October 21, 2024

Confira as linhas de ônibus afetadas:



878 (Tanque x Praia da Barra via Rio das Pedras)

555 (Rio das Pedras x Gávea)

557 (Rio das Pedras x Copacabana)

550 (Cidade de Deus x Gávea)

863 (Rio das Pedras x Barra da Tijuca)

343 (Jardim Oceânico x Candelária via Rio das Pedras)

862 (Rio das Pedras x Barra da Tijuca)



Segundo a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio) intensificaram a presença policial na comunidade, com apoio do Bope. "A PM reitera que permanece na comunidade para garantir a segurança da população e a normalidade do trânsito no local", disse em nota.

Ainda de acordo com a corporação, não há registros de novos disparos durante a manhã desta segunda-feira (21).





"É um verdadeiro absurdo, que se repete quase todos os dias, nos mesmo lugares, e nenhuma providência é tomada. O Rio Ônibus repudia os atos criminosos que afetam tanto a vida da população e apela para que as autoridades tomem as devidas providências para garantir o direito básico de deslocamento das pessoas", reforçou a empresa. Na última semana, cerca de onze ônibus foram sequestrados em um intervalo de dois dias, sendo nove na última quinta (17) e mais dois na sexta (18).

No último sábado (19), um vídeo que circulou nas redes sociais mostrou um grupo com cerca de 25 criminosos armados com fuzis na comunidade. Segundo a PM, as imagens estão sendo analisadas pelo setor de inteligência da corporação.

Relatos apontam que o grupo era formado por milicianos, que invadiram a comunidade, e que o tiroteio desta madrugada (21) ocorreu enquanto bandidos do Comando Vermelho (CV) tentavam retomar a região. O clima ainda é de tensão na comunidade.