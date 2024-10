Criminosos armados circulando na comunidade da Muzema, na Zona Oeste - Reprodução

Criminosos armados circulando na comunidade da Muzema, na Zona OesteReprodução

Publicado 19/10/2024 14:16

Rio - Um grupo de homens armados foi flagrado por câmeras de segurança circulando pela comunidade da Muzema, na Zona Oeste do Rio, na manhã deste sábado (19). Os homens estavam vestidos com roupas pretas e carregavam fuzis e pistolas.

Em vídeo obtido pelo DIA, é possível ver cerca de 25 homens passando pela região por volta das 5h15. A maioria veste uma balaclava para cobrir o rosto.

Veja o vídeo

Câmeras de segurança flagraram criminosos armados circulando pela comunidade da Muzema, na Zona Oeste do Rio, na manhã deste sábado (19) pic.twitter.com/f89aMmiOjN — Jornal O Dia (@jornalodia) October 19, 2024

De acordo com relatos, milicianos estariam na região para tentar retomar o controle do crime organizado na comunidade, que está sob atuação do Comando Vermelho. Procurada pelo DIA, a Polícia Militar não informou sobre a ocorrência até o momento.

Os moradores da Muzema têm sofrido com diversos tiroteios. Em agosto, um confronto entre policiais militares e criminosos assustou a população que vive na comunidade. Segundo a PM, agentes do Grupamento de Ações Táticas do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram alvos de ataques por integrantes de organização criminosa.