O policiamento foi reforçado após tiroteio na Muzema, Zona Oeste - Ricardo Cassiano/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 14/08/2024 06:58

Rio - Um confronto entre policiais militares e criminosos provocou um intenso tiroteio na Muzema, na Zona Oeste, na manhã desta quarta-feira (14). Em vídeos que circulam nas redes sociais, moradores registraram a sequência de rajadas de tiros na comunidade.

Segundo a PM, agentes do Grupamento de Ações Táticas do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram alvos de ataques por um grupo de criminosos armados na localidade conhecida como Dona Dalva, no interior da Muzema.

Na ação, houve confronto e logo após o cessar dos disparos, os suspeitos fugiram acessando a área de mata. Em seguida, o policiamento foi reforçado na região. Até o momento, não há registro de feridos.

Segundo relatos no "X", antigo Twitter, os tiros iniciaram por volta das 5h30. "Tempo que não escuto um tiro na Muzema, e hoje acordo com milhares", disse uma internauta. "Quanto tempo a gente não ouvia tanto tiro, tinha até esquecido", comentou outra.



A região sofre com uma intensa onda de violência há meses devido a disputa de território entre traficantes e milicianos. Em julho, forças de segurança do estado chegaram a atuar na comunidade através da Ação Ordo , que teve como objetivo acabar com atividades econômicas ilegais que financiam facções e milícias.

Ao todo, 16 comunidades de seis bairros da Zona Oeste foram alvos de 2 mil policiais civis e militares. O último balanço divulgado da ação contabilizou 109 prisões, sendo 95 em flagrante e 14 em cumprimento de mandado de prisão, além de oito adolescentes apreendidos.