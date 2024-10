O suspeito foi encontrado pelos agentes em casa, no bairro de Santo Elias, em Mesquita - Reprodução

O suspeito foi encontrado pelos agentes em casa, no bairro de Santo Elias, em MesquitaReprodução

Publicado 21/10/2024 20:20 | Atualizado 21/10/2024 21:55

Rio - Um funcionário da rede Magazine Luiza foi preso nesta segunda-feira (21), acusado de envolvimento em um roubo de carga da empresa, avaliado em R$ 500 mil. Segundo as investigações, John Alexander Santos de Santana, de 29 anos, teria passado informações privilegiadas aos assaltantes e, em troca, recebido R$ 40 mil.

O crime aconteceu na Avenida Brasil, altura de Ramos, na Zona Norte. De acordo com agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas, a carga de eletrônicos da rede foi roubada por criminosos armados com fuzis, que usavam toucas ninja e estavam em dois veículos SUV.

As investigações revelaram que John era responsável pelo controle de estoque da empresa e teria repassado informações como a placa do caminhão transportador, a rota planejada e o valor da carga. Após a comprovação do envolvimento, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra ele.

O suspeito foi encontrado pelos agentes em casa, no bairro de Santo Elias, em Mesquita, e não ofereceu resistência à prisão. Ele vai responder por roubo triplamente majorado.

A ação faz parte da Operação Torniquete, que visa combater os roubos, furtos e receptações de cargas e veículos. As investigações continuam para capturar os demais envolvidos no crime.

A reportagem de O DIA procurou a rede Magazine Luiza para comentar o caso e aguarda o retorno.