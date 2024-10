A lei foi publicada no Diário Oficial na última sexta-feira (18) - Divulgação

A lei foi publicada no Diário Oficial na última sexta-feira (18)Divulgação

Publicado 21/10/2024 20:10

Rio - A Semana do Orgulho Autista será celebrada anualmente durante a semana do dia 18 de junho e passa a fazer parte do Calendário Oficial do Estado do Rio, conforme sancionado pelo governador Cláudio Castro e publicado no Diário Oficial da última sexta-feira (18) na Assembleia Legislativa do Rio, a Alerj.

A data foi celebrada inicialmente no ano de 2005 pela organização estadunidense Aspies for Freedom. O objetivo da criação foi mudar a visão negativa da sociedade em relação ao autismo, passando o autismo de "doença" para "diferença".



O transtorno do espectro autista (TEA) é um problema psiquiátrico que ocorre devido a desordens durante a fase de desenvolvimento cerebral. O distúrbio afeta a comunicação, cognição, aprendizado e relacionamento, mas no autismo não há problemas no desenvolvimento físico.

Os sinais podem ser detectados já nos primeiros meses de vida; porém, como há diversos graus do distúrbio, há casos que levam mais tempo para que os sintomas sejam notados.