Dois homens foram presos na ação realizada pelas Polícias Civil e Militar em Realengo - Reprodução

Dois homens foram presos na ação realizada pelas Polícias Civil e Militar em RealengoReprodução

Publicado 21/10/2024 18:42

Rio - Um homem morreu depois de uma troca de tiros com policiais, nesta segunda-feira (21), em Realengo, na Zona Oeste. De acordo com as investigações, Pablo Henrique Rodrigues Pereira, conhecido como 'PQD', pertencia a uma quadrilha especializada em roubos a residências, de carros e de joias. Outras duas pessoas foram presas na ação.

Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e da Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos (CFAE), em ação conjunta com policiais do 14ª BPM (Bangu), identificaram que três criminosos estavam se preparando para roubar uma casa na Rua Lavínia. As equipes foram ao local e houve confronto com os suspeitos.

Pablo foi baleado e não resistiu. A Polícia Civil informou que o homem era envolvido em roubos de joalherias e estava foragido do sistema penitenciário, além de ter diversas anotações criminais pelo delito no Rio, em Macaé e em Casimiro de Abreu. Ele também tinha registros por receptação qualificada, porte ilegal e crime militar contra as forças armadas.

Entre os presos na ação está Fabiano Francisco Barreto, conhecido como Gigante, condenado a 24 anos de prisão pelo latrocínio do policial militar Marco Aurélio Docel Valério, ocorrido em 2002. O suspeito possui sete anotações criminais ao todo, por delitos como homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubos de veículos e roubo de rua.

O terceiro suspeito ainda não teve a identidade revelada. Com o trio, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, uma arma falsa, uma touca ninja e equipamentos para amarrar as vítimas. O grupo usava um carro com sinais de adulteração. O veículo passará por perícia.

A investigação identificou que a quadrilha é oriunda da Vila Aliança, na Zona Oeste, região dominada pela facção Terceiro Comando Puro (TCP).