A transição dos cartões é totalmente online Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 21/10/2024 19:12 | Atualizado 21/10/2024 19:54

Rio - O sistema de bilhetagem eletrônica Jaé será o único aceito nos transportes municipais do Rio a partir de 1º de fevereiro de 2025, incluindo ônibus, BRTs, VLTs, vans e kombis. Para garantir que seus colaboradores utilizem o transporte público sem interrupções, as empresas devem realizar o cadastro de vale-transporte o quanto antes.



Os funcionários poderão começar a utilizar o benefício imediatamente, sem precisar esperar pelo cartão físico. Basta criar uma conta no aplicativo Jaé e gerar um QR Code para realizar o pagamento das passagens de maneira prática. O novo sistema também elimina a necessidade de desvincular o comprador anterior ou validar recargas. Assim que a empresa disponibiliza o crédito, os funcionários podem utilizá-lo instantaneamente, sem burocracia.





De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), o cartão já está em pleno funcionamento em todos os modais de transporte do município. Nas vans, a implantação do Jaé está em cerca de 70% dos veículos. A recomendação é que as empresas comecem a adquirir o cartão a partir de 1º de novembro de 2024, evitando atrasos na transição. O processo é totalmente online, rápido e gratuito, e pode ser feito clicando neste link . O crédito do RioCard não será transferido para o Jaé, pois são sistemas diferentes. O usuário terá que utilizar os créditos do cartão até lá.De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), o cartão já está em pleno funcionamento em todos os modais de transporte do município. Nas vans, a implantação do Jaé está em cerca de 70% dos veículos.

O prazo para conclusão da instalação gratuita é 31 de dezembro deste ano.