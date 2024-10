PM baleado foi socorrido por colegas de farda e encaminhado ao Hospital Souza Aguiar - Reprodução / Redes sociais

Publicado 21/10/2024 17:30 | Atualizado 21/10/2024 18:17

Rio - Um policial militar foi baleado, na tarde desta segunda-feira (21), durante um tiroteio com criminosos no Morro da Mangueira, na Zona Norte. Por causa do confronto, a Rua Visconde de Niterói chegou a ser interditada na altura da comunidade. A via chegou a ter o fluxo de trânsito reduzido para meia pista.

De acordo com a PM, agentes da UPP Mangueira foram atacados no momento em que estavam em uma viatura próximo a base da unidade, na Rua Visconde de Niterói. O grupo que passou atirando contra os militares estava em um carro e seguiu em direção ao Morro da Mangueira. Durante o confronto, o veículo foi recuperado pelos agentes.

Um dos policiais ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele. O policiamento está intensificado na comunidade e vídeos feitos por moradores mostram a intensa troca de tiros.

O Centro de Operações do Rio orienta que os motoristas devem passar pela Avenida Rei Pelé para evitar a via interditada.